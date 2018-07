Com dores musculares, Marcelo Grohe e Bolaños ficam fora de treino do Grêmio

O Grêmio teve duas baixas no treino desta quinta-feira. O goleiro Marcelo Grohe e o atacante Miller Bolaños ficaram de fora por conta de dores musculares e são dúvidas para a partida contra o Flamengo, domingo, às 11h, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em campo, o técnico Roger Machado colocou o goleiro Bruno Grassi e Henrique Almeida nas respectivas posições. O treinador ainda manteve Wallace Oliveira na lateral direita e o volante Ramiro na equipe nas vagas dos suspensos Edílson e Jaílson.

O trabalho teve ênfase na parte técnica e tática da equipe. A primeira parte foi destinada ao treinamento de inversões de jogo, com lançamentos de um lado ao outro, em duplas. Na sequência, Roger comandou um treino com jogadas que envolviam a troca de passes da defesa ao ataque, com barreiras simulando os adversários e finalização e preocupação com a linha de impedimento.

A maior parte da atividade, no entanto, teve como principal objetivo o aprimoramento da bola aérea defensiva. O grupo foi dividido em dois e ambos trabalharam cobranças de escanteio e faltas na entrada da área. Em seguida, o coletivo em que Roger trabalhou mais a parte tática.

O confronto do próximo domingo vale uma vaga no G4 do Campeonato Brasileiro. O Grêmio é o terceiro colocado na tabela de classificação, com 35 pontos, enquanto o Flamengo ocupa a sexta posição, com 34.