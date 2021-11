Com dores musculares, Messi desfalca o PSG contra o Leipzig na Liga dos Campeões

Substituído no intervalo contra o Lille, na sexta-feira, após sentir um desconforto muscular, o argentino Messi desfalcará o Paris Saint-Germain nesta quarta-feira em visita ao RB Leipzig pela Liga dos Campeões. O clube optou por poupar o astro para não piorar o quadro. Ele também se queixa de dores no joelho.

A ordem no PSG é não perder suas principais estrelas para as partidas mais importantes da temporada. Desta maneira, o clube vem fazendo um rodízio com quem apresenta mais desgaste ou acusa dores. Messi será o poupado da vez.

O atacante francês Mbappé estava com uma infecção de nariz e garganta na rodada do Campeonato Francês e acabou ganhando um descanso diante do Lille. Está recuperado e entre os relacionados para a partida na Alemanha. Já Messi fica na França para tratamento e cuidados especiais.

O argentino, curiosamente, foi o responsável pela dura vitória de virada sobre os alemães na França, há 15 dias, anotando dois gols nos 3 a 2 que colocaram a equipe na liderança do grupo com sete pontos. Em três rodadas na Liga dos Campeões, fez três gols.

"É sempre difícil (enfrentar o Leipzig). Eles já mostraram no Parque dos Príncipes o quanto são bons. Estavam dominando o jogo, e então marcamos dois gols. Vimos como era difícil", observa o holandês Wijnaldum, ainda devendo futebol no PSG e na esperança de ser titular na casa do RB Leipzig.

"Acho que não somente nós, mas o Manchester City e o Brugge também viram como é difícil jogar contra o Leipzig. Vimos que eles podem fazer grandes coisas e farão de tudo para reproduzir o que criaram antes. Por isso vai ser um jogo muito difícil, até porque vai jogar em casa. Portanto, teremos de fazer um jogo muito bom para vencer."