Com dores musculares, Robben fica fora do treino holandês

Sem o capitão Robin van Persie, suspenso, o treinador Louis van Gaal preocupa-se agora com o estado do outro astro da seleção holandesa. Com três gols marcados na Copa (como Van Persie), o meia-atacante Arjen Robben queixou-se de dores musculares e não participou do treino com os demais jogadores do grupo nesta quinta-feira no Rio.

Van Gaal quer acabar em primeiro lugar no Grupo B, de modo a escapar de um eventual confronto com o Brasil, que, acredita ele, terminará na liderança do Grupo A. O técnico holandês já disse a auxiliares que acredita que a seleção brasileira chegará à frente de Croácia e México, as equipes que também disputam a classificação. Assim, quer a ponta da chave para ter um jogo teoricamente mais fraco nas oitavas de final.

Robben, de 30 anos, chegou a acompanhar os companheiros ao campo de treinamento da Holanda, na Gávea, zona sul do Rio. Mas não foi ao campo. No geral, foi um treino bastante leve, de 30 minutos, para os atletas que atuaram na difícil vitória por 3 a 2 sobre a Austrália, na véspera, em Porto Alegre. Já os reservas foram bastante exigidos pelos preparadores.

A situação do ataque incomoda Van Gaal. Van Persie forçou o segundo cartão por orientação dele, que não contava com imprevistos em relação a Robben, que nos seis últimos anos apresenta um histórico de lesões musculares nas duas pernas e nas costas, além de problemas nos joelhos.

Juntos, Van Persie e Robben formam o ataque mais incisivo da Copa até agora. Cada um marcou três vezes nas duas primeiras partidas. Para substituir o capitão, o técnico conta com Klaas Huntelaar, que disputou a Copa de 2010 e atua no Schalke 04, da Alemanha. Ele já jogou 62 vezes pela seleção holandesa, marcando 34 gols.

Se Robben não puder jogar, o leque de opções de Van Gaal inclui o veterano Dirk Kuyt (na terceira Copa), o novato Memphis Depay (entrou no segundo tempo e marcou o gol decisivo contra a Austrália) e Jeremain Lens, que é uma habitual substituição na seleção da Holanda - entrou nos dois jogos do Mundial, sempre na segunda etapa.

Outro problema de Van Gaal está na defesa. O zagueiro Bruno Martins Indi sofreu concussão cerebral no jogo contra os australianos e está fora da próxima partida. A depender da evolução do quadro clínico, ele pode até não mais participar da Copa. Para a vaga dele, o treinador conta com Joel Veltman, do Ajax, e Terence Kongolo, do Feyenoord. Ambos inexperientes.

À tarde, a seleção descansou no hotel em Ipanema (zona sul do Rio). Por causa da chuva forte que atingiu a cidade durante todo o dia, os jogadores não apareceram na rua até o começo da noite. Em dias de sol, eles costumam ir até o calçadão da praia.