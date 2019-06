Com dores musculares, Tchê Tchê desfalca treino do São Paulo

O treino do São Paulo na tarde desta quarta-feira teve o desfalque de Tchê Tchê, que está com dores musculares. Ele será reavalidado nesta quinta para saber se enfrentará o Avaí no sábado, às 21h, na Ressacada, pela oitava rodada do Brasileirão.

Tchê Tchê estreou pelo São Paulo no dia 27 de abril, contra o Botafogo, na primeira rodada do Brasileirão. Foi titular em todos os nove jogos que disputou, sendo substituído apenas na estreia aos 42 minutos do segundo tempo.

Outro desfalque no treino foi Hernanes, que foi liberado para viajar à Itália para resolver assuntos particulares envolvendo um dos seus filhos que mora lá. Ele tem retorno previsto para sexta-feira, mas ainda é dúvida para o jogo contra o Avái.

Por outro lado, Reinaldo e Hudson voltaram a trabalhar em campo. A dupla tinha feito trabalhos na parte interna do CT da Barra Funda na última terça, quando o elenco se reapresentou.

O treino desta quarta teve apenas o aquecimento aberto para a imprensa. O São Paulo volta aos trabalhos nesta quinta e faz a última atividade na sexta antes da viagem a Florianópolis.