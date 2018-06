Com dores na coluna, goleiro Pepe Reina desfalca treino da Espanha

O treinamento descontraído da Espanha neste domingo, em Krasnodar, a três dias da próxima partida na Copa do Mundo da Rússia diante do Irã, não teve a presença do goleiro Pepe Reina, que foi preservado da atividade pela comissão técnica em função de dores na coluna.

+ Após falha, De Gea ganha apoio de Hierro e de companheiros da seleção espanhola

+ Diego Costa lamenta 'infelicidade' da Espanha em empate: 'Tivemos o controle'

Reserva de De Gea, o experiente goleiro de 35 anos, que joga no Napoli, até foi a campo no primeiro treinamento da equipe após o empate contra Portugal na estreia do Mundial, mas ficou poucos minutos e fez tratamento com a equipe médica. As dores cervicais, segundo informou a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF, na sigla em espanhol), não preocupam e o jogador deve estar à disposição do técnico Fernando Hierro.

O treinador espanhol, que assumiu a seleção há poucos dias, na véspera da estreia, recebeu boas notícias. Desfalque contra Portugal, o lateral-direito Carvajal treinou normalmente, livre do problema muscular na coxa direita, e pode voltar à equipe titular nesta quarta-feira.

Os espanhóis fazem mais duas atividades antes do duelo contra o Irã, às 15 horas (de Brasília), em Kazan, pela segunda rodada da primeira fase do torneio. Após empatar na estreia, a seleção ibérica busca a vitória para não se complicar no Grupo B.