Com dores na coxa, Fágner vira dúvida no Vasco O técnico Paulo Cesar Gusmão ganhou mais um problema no Vasco. Dificilmente terá à disposição o lateral-direito Fágner para o jogo contra o Corinthians, quarta-feira, em São Januário. A partida havia sido adiada do primeiro turno em virtude das celebrações do centenário do clube paulista.