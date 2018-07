Com dores na coxa, Fred vai a hospital em Brasília

BRASÍLIA - O atacante Fred voltou a virar motivo de preocupação na seleção brasileira. O jogador, que chegou a se apresentar para o amistoso contra a Inglaterra, realizado no último dia 2, com uma fratura incompleta na parte posterior da costela, foi até um hospital de Brasília para ser submetido a exames, depois de ter reclamado de dores na coxa.

As informações iniciais dão conta de que não foi constatada nenhum tipo de lesão com o jogador do Fluminense, mas a CBF ainda não se pronunciou oficialmente sobre a situação do atleta. Ele teria ido ao hospital apenas por precaução, para ficar certo de que o problema seria de menor gravidade, mas o próprio histórico de lesões do artilheiro serve como um alerta antes da estreia do Brasil na Copa das Confederações, neste sábado, contra o México, na capital federal.

Depois de deixar Goiânia na última quarta, a seleção brasileira fará o seu primeiro treino em Brasília na tarde desta quinta, no Centro de Capacitação Física dos Bombeiros (Cecaf) do Distrito Federal. O trabalho será fechado para a imprensa, mas a CBF poderá se pronunciar para esclarecer a condição de Fred.

Antes de enfrentar a Inglaterra, no Maracanã, e depois a França, no último domingo, na Arena Grêmio, Fred se apresentou ao técnico Luiz Felipe Scolari no Rio e chegou a ser levado pelo médico da seleção, José Luiz Runco, a uma clínica, onde a análise de um exame de imagem realizado anteriormente constatou a fratura incompleta na costela.

Entretanto, Runco disse que o problema não impediria o atacante de jogar e o atleta conseguiu superar as dores, fazendo, inclusive, um gol no empate por 2 a 2 com a Inglaterra. Ele se contundiu no duelo de ida contra o Olimpia, pelas quartas de final da Copa Libertadores, no Rio. E, depois, precisou atuar sob efeito de analgésicos no confronto de volta, no Paraguai.