Com dores na coxa, Juan vira dúvida no Inter para Gre-Nal decisivo

De acordo com o boletim médico divulgado pelo Inter, Juan se recupera de um desconforto muscular na coxa direita. Além disso, na semana passada, o zagueiro ficou de fora do primeiro jogo da decisão, na Arena Grêmio, por causa de dores no tornozelo. Alan Costa, Paulão e Réver são as opções para a sua vaga.

Lisandro López também não participou do empate sem gols do último fim de semana e segue em recuperação de um traumatismo no joelho direito, fruto de uma entorse sofrida na última quinta-feira. Assim, o argentino segue como dúvida para o duelo decisivo. Mesmo que se recupere, ele deve ficar no banco de reservas, com Nilmar sendo o titular - Rafael Moura é a outra opção do técnico Diego Aguirre para comandar o setor ofensivo do Inter.

Já o lateral-direito Cláudio Winck está em fase final de recuperação de lesão muscular na coxa direita e tem chances remotas de encarar o Grêmio. Certo mesmo é que o técnico Diego Aguirre continuará não poderá utilizar os lesionados Bertotto, Jorge Henrique, Nilton, Wellington e Lucas Marques.

Com o empate por 0 a 0 no jogo de ida, o Inter precisa vencer o Grêmio no Beira-Rio para conquistar o quinto título seguido do Campeonato Gaúcho. Novo 0 a 0 leva a definição do estadual para os pênaltis, enquanto qualquer empate com gols favorece o Grêmio.