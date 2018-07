Com dores na coxa, Paulo Miranda desfalca o São Paulo no sábado

Apesar das voltas de Kaká, Souza e Rafael Toloi, o técnico Muricy Ramalho, do São Paulo, vai ter dois desfalques para enfrentar o Bahia, neste sábado, no Morumbi, pelo Brasileirão. O lateral-direito Paulo Miranda está com dores na coxa direita, foi vetado pelo departamento médico e nem se concentra com o restante do elenco.

O outro desfalque já era conhecido. Os exames de Pato detectaram um edema na coxa esquerda após ele acusar dores na vitória sobre o Huachipato nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Além dos dois, Muricy Ramalho não pode contar com Rodrigo Caio, que sofreu lesão grave e só volta durante o Paulistão.

Se dez 10 dias atrás o treinador tinha nove desfalques e sequer podia completar o banco de reservas, agora o número caiu consideravelmente e, para comemorar, Muricy Ramalho relacionou logo 24 jogadores, preferindo não deixar de fora nenhuma atleta disponível do elenco - apenas o quarto goleio Leo.

Voltam Kaká, Souza e Ademilson, que estavam com as seleções brasileiras principal e olímpica, Maicon (poupado no Chile por conta de dores nas costas) e Rafael Toloi, recuperado de um estiramento muscular.

O provável São Paulo para este sábado deve ter: Rogério Ceni; Hudson, Rafael Toloi, Edson Silva e Alvaro Pereira; Souza, Denilson, Kaká e Paulo Henrique Ganso; Michel Bastos (Luis Fabiano) e Alan Kardec.

CONFIRA A LISTA DE RELACIONADOS: