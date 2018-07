Com dores na coxa, Rafael Sobis fica fora de treino e pode desfalcar Cruzeiro

O Cruzeiro pode ter uma baixa de peso para encarar o paraguaio Nacional, nesta quarta-feira, no jogo de volta da primeira fase da Copa Sul-Americana, em Assunção. O atacante Rafael Sobis ficou fora do último treinamento da equipe antes do decisivo confronto e se tornou dúvida para o técnico Mano Menezes.

Sobis não participou da atividade na cidade de Luque por causa de um desconforto muscular na coxa esquerda. No treino, Mano escalou o centroavante argentino Ramón Ábila na vaga do titular, na única mudança em relação ao time que perdeu para o Atlético por 2 a 1 no último domingo, na finalíssima do Campeonato Mineiro.

A previsão inicial era de que o treinamento ocorresse no Defensores del Chaco, local da partida desta quarta-feira, mas as condições climáticas ruins forçariam os jogadores a trabalharem com tênis. Assim, a comissão técnica optou por transferir o trabalho para o estádio do clube General Diaz.

O Cruzeiro venceu o jogo de ida contra o Nacional, no Mineirão, por 2 a 1. Por isso, precisa de um empate nesta quarta-feira para avançar à segunda fase da Sul-Americana. Porém, o lateral Diogo Barbosa prevê dificuldades para o time.

"Vamos em busca de fazer um jogo forte para conseguirmos essa classificação no tempo normal. Se não conseguirmos, aí é outra história. Temos que ter foco, calma, tranquilidade. A classificação, da maneira que vier, será bem-vinda. Mas, claro, queremos conquistá-la no tempo normal, para não termos tantas dificuldades", afirmou o camisa 6.