Com dores na coxa, Ramires desfalca seleção em amistoso contra Itália

GENEBRA - O volante Ramires vai mesmo desfalcar a seleção brasileira no amistoso desta quinta-feira, em Genebra, contra a Itália. O jogador do Chelsea está com dores no adutor da coxa direita e sequer vai viajar para a Suíça, onde a equipe do técnico Luiz Felipe Scolari já está reunida.

Ramires fica em Londres fazendo tratamento contra essas dores e vai se apresentar a Felipão no sábado, quando a seleção brasileira chegar à capital inglesa para o amistoso de segunda-feira, contra a Rússia. O volante será reavaliado pelo médico José Luis Runco para saber se terá condições de entrar em campo contra os russo em Stanford Bridge, casa do seu time.

O volante é o terceiro problema para Felipão. Antes, ele já havia perdido Lucas, com um incômodo no tornozelo, e o também volante Paulinho, com uma lesão na coxa esquerda. Desses, só o jogador do PSG foi substituído, dando lugar a Osvaldo, do São Paulo

Ramires e Paulinho formaram a dupla de volantes na derrota do Brasil para a Inglaterra por 2 a 1, em fevereiro, na estreia de Felipão no comando da seleção. O técnico não é adepto da escalação de dois volantes que marcam pouco e já havia declarado que fará mudanças no setor a partir do jogo desta quinta-feira. A tendência é Jean ganhar uma chance e receber a companhia de Luiz Gustavo ou Fernando.