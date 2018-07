Com dores na coxa, Victor vira dúvida no Atlético-MG O goleiro Victor deve ser desfalque para enfrentar o América de Teófilo Otini, quarta-feira, fora de casa. O jogador do Atlético-MG está com dores na coxa esquerda depois da vitória por 5 a 2 sobre o América-MG e ficou fazendo tratamento nesta segunda-feira na Cidade do Galo.