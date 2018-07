Com dores na panturrilha, Tenorio é dúvida no Vasco O atacante Carlos Tenorio virou dúvida de última hora para o técnico Gaúcho antes do jogo contra o Audax-RJ, domingo, em São Januário. Depois de três jogos sem vencer, o Vasco precisa de um bom resultado. O equatoriano participou de treino de finalizações na manhã desta sexta e sentiu dores na panturrilha esquerda. Sábado, ele será reavaliado pelos médicos do clube, antes de seguir para a concentração.