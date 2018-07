Com dores na panturrilha, Xavi também vira preocupação no Barcelona

BARCELONA - Depois de perder Lionel Messi, o Barcelona se preocupa com seus outros dois grandes jogadores do elenco. Andrés Iniesta deixou o treino com dores na terça-feira e Xavi Hernández apresentou um incômodo na panturrilha da perna direita nesta quarta. Os dois meio-campistas acabaram fazendo atividades em separado no treino desta manhã.

A novidade foi as dores apresentadas por Xavi, que chegou a treinar normalmente na terça. Após reclamar do problema na panturrilha, foi preservado dos principais trabalhos desta quarta. E não está garantido na partida de sexta, contra o Cartagena, fora de casa, pela Copa do Rei. Iniesta, por sua vez, já havia preocupado a comissão técnica na terça. Ele deixara a atividade mais cedo com dores musculares na perna esquerda. Sem mostrar recuperação, também fez treino específico, longe dos demais companheiros. A presença dos dois jogadores no jogo de sexta só será definida no trabalho de quinta de manhã.

Principal jogador do time, Messi é desfalque certo do Barcelona até pelo menos o fim do ano. Ainda não há uma data certa para o retorno do argentino, eleito o melhor do mundo nos últimos quatro anos.