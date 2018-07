Com dores nas costas, Barcos volta a ser poupado no Grêmio

Ainda com dores nas costas, Barcos voltou a ser poupado pelo técnico Luiz Felipe Scolari no treino do Grêmio nesta quinta-feira. E, como aconteceu na quarta, o atacante argentino foi substituído pelo jovem Ronan, do time sub-19, na equipe principal.

Barcos ficou de fora dos dois turnos de trabalho desta quinta, que contou com atividades técnicas e táticas. O volante Riveros e o meia Alan Ruiz também estiveram ausentes, porque ainda se recuperam de problemas físicos.

Sem Barcos, Felipão voltou a testar Ronan no ataque. Mas não foi o único teste do dia. O treinador escalou Matías Rodríguez e Ramiro na lateral-direita e no meio-campo, respectivamente, entre os titulares. Ramiro atuou nesta mesma lateral na estreia de Felipão, no clássico de domingo.

Matías Rodríguez deve assumir a posição no jogo contra o Criciúma, domingo, na Arena Grêmio. E Breno ocupará a vaga de Pará, suspenso, no lado esquerdo. No meio-campo, Leandro Canhoto, outro do time sub-19, ganhou uma chance durante o treino, mas logo acabou perdendo espaço para Giuliano.

Com estes testes e mudanças, Felipão deve escalar o Grêmio no fim de semana com: Marcelo Grohe; Matías Rodríguez; Rhodolfo, Werley e Breno; Fellipe Bastos, Ramiro (Walace), Giuliano, Rodriguinho; Fernandinho e Lucas Coelho.