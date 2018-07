Com dores, Neilton vira desfalque no Cruzeiro contra o Sport

O técnico Marcelo Oliveira precisou fazer uma mudança na lista de relacionados do líder Cruzeiro nesta sexta-feira, véspera da partida contra o Sport, na Arena Pernambuco. Neilton, com problema físico, será substituído por Judivan como opção para o ataque cruzeirense.

Neilton passou a sentir dores no tornozelo direito durante o treino de quinta-feira. Nesta sexta, o atacante acabou sendo poupado pela comissão técnica. E ele foi vetado da delegação que viajou para Recife. Com este veto, Judivan ganhará nova chance na lista de relacionados do Cruzeiro. Formado na base, ele foi promovido recentemente ao time principal.

Assim, Judivan vira mais uma opção para substituir Willian. Marquinhos e Dagoberto brigam pela vaga titular, enquanto Marlone reforça o banco. No meio-campo e na defesa, Marcelo Oliveira terá os retornos do volante Lucas Silva e do lateral-direito Mayke.

Com eles, o treinador deve escalar o Cruzeiro da seguinte forma: Fábio; Mayke, Dedé, Manoel e Egídio; Henrique e Lucas Silva; Everton Ribeiro, Ricardo Goulart e Marquinhos (Dagoberto); Marcelo Moreno.