Com dores, Neymar faz exames e preocupa Santos para decisão com o Palmeiras

SANTOS - Às vésperas do clássico com o Palmeiras no Paulistão, o técnico Muricy Ramalho ganhou um motivo de preocupação: a condição de Neymar. Na noite de quarta-feira, o atacante deixou o gramado do Mineirão, ao fim do amistoso da seleção brasileira contra o Chile, reclamando de dores musculares na parte posterior da coxa esquerda. Nesta quinta, Neymar foi submetido a exames médicos.

Ainda na quarta, o atacante tratou de minimizar as dores ao dizer que precisaria apenas de "um gelinho" na perna. Contudo, continuou reclamando de dores ao se reapresentar ao Santos na tarde desta quinta e acabou sendo encaminhado a uma clínica da cidade para ser avaliado com mais cuidado. O resultado dos exames só deverá ser anunciado sexta-feira. Neymar não treinou.

As dores preocupam Muricy Ramalho, que terá apenas um dia para testar o ataque santista, no trabalho desta sexta, véspera da partida contra o Palmeiras, pelas quartas de final do Paulistão. Se perder Neymar, contundidom o treinador poderá escalar o setor ofensivo com André e Miralles. O time de Muricy recebe o Palmeiras na Vila, às 16h15, em jogo único que vale classificação para a semifinal do Campeonato Paulista. Quem ganhar, segue.