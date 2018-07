Com dores no joelho, Luan vira dúvida no Atlético-MG O atacante Luan voltou a ser poupado em treino do Atlético Mineiro nesta quinta-feira e segue como dúvida para o jogo contra o Villa Nova, no sábado, em rodada do Campeonato Mineiro. O jogador se recupera de dores no joelho direito, mas ainda não foi descartado para a partida do fim de semana.