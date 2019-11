Com dores no joelho, Everton Ribeiro desfalca o Flamengo contra o Palmeiras

Com dores no joelho, o meia Everton Ribeiro virou desfalque no Flamengo para a partida contra o Palmeiras, neste domingo, às 16 horas, no Allianz Parque, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador permaneceu no Rio para tratar o problema e não foi relacionado para a partida.

O atacante Vitinho, em alta pela boa atuação na goleada por 4 a 1 diante do Ceará, na qual marcou o último gol do time, e o jovem meio-campista Reinier são as opções do técnico Jorge Jesus para ficar com a vaga do capitão.

A outra baixa do Flamengo para o jogo é o zagueiro Pablo Marí. Ele viajou à Espanha para renovar o passaporte e também não está na relação dos atletas divulgada pelo clube neste sábado. Rhodolfo deve ser o titular na zaga ao lado de Rodrigo Caio, que teve uma pequena fratura constatada no nariz e vai para o jogo com uma máscara de proteção.

Campeão com antecipação, o Flamengo tem 84 pontos e já quebrou o recorde de time que mais pontuou no modelo atual do Campeonato Brasileiro. Agora, busca alcançar outras marcas expressivas e preparar o time para a disputa do Mundial de Clubes, em dezembro.

Veja a lista de relacionados do Flamengo para o duelo com o Palmeiras:

Goleiros: César, Diego Alves e Gabriel Batista;

Laterais: Filipe Luís, Rafinha, Renê e Rodinei;

Zagueiros: Matheus Thuler, Rhodolfo e Rodrigo Caio;

Meias: Diego, Gerson, Piris Da Motta, Reinier, Vinicius Souza e Willian Arão;

Atacantes: Berrío, Bruno Henrique, Gabriel, Lincoln, Lucas Silva e Vitinho.