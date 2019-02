Com dores no joelho, Everton Ribeiro deve dar lugar a Arrascaeta

O Flamengo deve ter ao menos uma novidade para encarar o Americano neste domingo, no Maracanã, pela primeira rodada da Taça Rio. Everton Ribeiro acusou dores no joelho esquerdo e está fora da partida. A tendência é que ele seja substituído por Arrascaeta, que garantiu estar pronto para reassumir a titularidade no time rubro-negro.

"Todo mundo quer jogar, briga todo treino para ser titular. Cheguei com minha mentalidade de ajudar o time como for. Se for para começar o jogo, vou fazer da melhor maneira para ajudar meus companheiros. Estou preparado se for para jogar", declarou nesta quinta-feira.

Em início de trajetória pelo Flamengo, após ser contratado junto ao Cruzeiro, Arrascaeta ficou marcado por errar no lance que gerou o gol do Fluminense, na derrota por 1 a 0 da semana passada, e selou a eliminação rubro-negra nas semifinais da Taça Guanabara.

"Todo mundo queria chegar na final, ganhar, mas acontece. Todos podem errar, aconteceu comigo naquela jogada. Faz parte. Obviamente, no momento foi difícil, mas pode acontecer com qualquer jogador", comentou. "Fui infeliz naquele lance. É a primeira vez que acontece comigo, mas estou tranquilo e treinando forte para dar meu melhor nos jogos."

Imediatamente após a falha, o técnico Abel Braga manifestou seu apoio a Arrascaeta e indicou que promoveria sua entrada no time assim que pudesse. O problema físico de Everton Ribeiro gerou esta possibilidade, resta saber se o uruguaio será escalado pelo lado direito do meio de campo ou se o treinador fará alterações no posicionamento do meio de campo rubro-negro.

"Tenho jogado centralizado e pela esquerda. Este ano, estou começando uma nova forma de jogar. Tenho que acrescentar isso no meu potencial e ajudar de qualquer lugar que for. Ele (Abel) vai encontrar o lugar certo para eu me sentir confortável", afirmou o meia.