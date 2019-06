Com dores no joelho, Fernandinho deve desfalcar seleção contra o Peru

O técnico Tite, da seleção brasileira, não deve contar com o meia Fernandinho para a partida do próximo sábado, contra o Peru, na Arena Corinthians, pela Copa América. O jogador do Manchester City sentiu dores no joelho direito após enfrentar a Venezuela, não treinou nesta quinta-feira e também ficará fora da atividade desta sexta-feira, a última antes do compromisso.

Segundo a CBF, Fernandinho reclamou de dores no joelho após sofrer uma entorse durante a partida. Ainda no vestiário, ele já começou a iniciar tratamento. Quem também deixou o jogo com a Venezuela, em Salvador, com problemas foi o meia Arthur, que levou um pisão no pé esquerdo ainda no primeiro tempo e iniciou tratamento com a fisioterapia.

Assim como Fernandinho, Arthur não treinou nesta quinta-feira para ser levado pelo médico Rodrigo Lasmar para realizar exames de imagem em uma clínica em São Paulo. No entanto, o quadro do jogador do Barcelona é menos grave e por ter evoluído nas últimas horas, ele está liberado para participar do treinamento na tarde desta sexta-feira, na Arena Corinthians.

A partida contra o Peru encerra a fase de grupos das duas equipes nesta Copa América. As duas seleções dividem a liderança com quatro pontos, mas o Brasil tem a vantagem sobre o adversário no critério de desempate de saldo de gols. Um empate garante a classificação de ambos para as quartas de final da competição.