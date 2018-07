Com dores no joelho, Murilo é dúvida no Cruzeiro para pegar Atlético-PR

O zagueiro Murilo, do Cruzeiro, poderá desfalcar a equipe celeste no confronto com o Atlético Paranaense, no próximo domingo, às 17 horas, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jovem jogador, de 20 anos, deixou o gramado do Allianz Parque, em São Paulo, após o empate por 2 a 2 com o Palmeiras, nesta segunda-feira, antes do final da partida, reclamando de dores no joelho esquerdo.

Caso o jogador - que ganhou a posição de titular com o técnico Mano Menezes ao longo desta temporada e já despertou o interesse de clubes europeus - não possa atuar, Digão, que o substituiu no jogo contra o time alviverde, deverá ser o escolhido pelo treinador cruzeirense para a vaga.

Já o volante Lucas Romero é desfalque certo na equipe. O argentino, que ocupou o lugar do titular Hudson (contundido, o volante não deverá jogar mais nesta temporada) contra o Palmeiras, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Lucas Silva e Nonoca são opções para a posição.

O Cruzeiro é o quinto colocado no Nacional, com 48 pontos, três pontos atrás do Grêmio (4.º) e está a 11 do Corinthians, líder do Brasileirão. O clube celeste já tem a vaga na próxima edição da Copa Libertadores garantida pelo título da Copa do Brasil deste ano.