Com dores no joelho, Réver é poupado no Atlético-MG O técnico Dorival Júnior ganhou um motivo para se preocupar nesta terça-feira. O zagueiro Réver apresentou dores no joelho direito, por conta de uma pancada, e virou dúvida para o segundo jogo da decisão do Campeonato Mineiro, domingo, diante do Cruzeiro.