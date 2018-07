Com dores no joelho, Rodrigo desfalca o Vasco na terça

O técnico Joel Santana não poderá contar com o zagueiro Rodrigo para escalar o Vasco diante do Sampaio Corrêa, nesta terça-feira, em São Luís, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador não se recuperou de dores no joelho direito e sequer viajou com o elenco para o Maranhão.

Rodrigo sofreu a lesão na vitória diante do Náutico, no sábado, e a comissão técnica achou melhor poupá-lo nesta terça. Sem ele, o Vasco desembarcou durante a tarde em São Luís e foi recebido com muita festa por cerca de 200 torcedores que estavam no aeroporto.

Rodrigo não será o único desfalque da equipe para a partida. Os atacantes Thalles e Edmílson e o meia Dakson, autor de um dos gols da última vitória, não vão poder jogar em cumprimento de suspensão automática. Com tantos problemas, é possível que Joel Santana volte a adotar um esquema com três volantes, tornando o time mais retraído.