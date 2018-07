Com dores no ombro, Agüero desfalca a Argentina neste sábado

O atacante Kun Agüero vai desfalcar a seleção da Argentina diante da Jamaica, sábado, em Viña del Mar, pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa América. O jogador está com dores no ombro e sequer participou do treino coletivo desta sexta-feira, véspera da partida.

Como a Argentina venceu suas duas partidas na competição, contra Paraguai e Uruguai, o técnico Tata Martino não precisa escalar força máxima diante dos jamaicanos, reservas. Nesta sexta, o treinador testou o time com Higuaín como centroavante, optando por manter Carlito Tevez no banco de reservas. Higuaín participou dos dois jogos que a Argentina fez até aqui e é o reserva de primeira hora.

Outra modificação na equipe que vai enfrentar a Jamaica é a saída de Nicolás Otamendi. O zagueiro tem um cartão amarelo e vai ser poupado para não correr o risco de ficar suspenso para as quartas de final. No lugar dele, vai entrar Martín Demichelis. A equipe terá: Romero; Zabaleta, Garay, Demichelis e Rojo; Pastore, Mascherano e Biglia; Messi, Higuaín e Di María.