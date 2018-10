Com dores no pé esquerdo, Avelar vira dúvida no Corinthians para domingo

O Corinthians teve três baixas no treino desta sexta-feira no CT Joaquim Grava. O lateral-esquerdo Danilo Avelar, o meia Jadson e o atacante Emerson Sheik ficaram de fora da atividade no gramado e fizeram apenas trabalho na academia.

Do trio, o que mais preocupa é Avelar, que sofreu uma pancada no pé esquerdo durante a derrota para o Cruzeiro por 2 a 1 na final da Copa do Brasil. Caso ele não tenha condições de enfrentar o Vitória, Carlos Augusto será o titular na posição. O Corinthians visitará o rival baiano no domingo, às 16h, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os outros dois atletas não são problemas e ficaram de fora apenas por desgaste físico. A tendência é que Jadson participe normalmente da atividade no sábado e seja relacionado para a partida. Sheik também deve retornar, mas é provável que fique no banco de reservas. Pedrinho e Clayson brigam pela posição. No comando do ataque, Roger substituirá Jonathas.

O técnico Jair Ventura comandou apenas um trabalho técnico nesta sexta e não esboçou a equipe titular. Ele avisou antecipadamente que não poupará ninguém para o duelo em Salvador. O Corinthians ocupa a 11ª colocação na tabela do Brasileiro, com 35 pontos, a quatro da zona de rebaixamento.

O Vitória também vive momento complicado e está em 16º lugar, com 32 pontos. Cássio comentou sobre a dificuldade de enfrentar um adversário que briga diretamente contra o rebaixamento. "Vai ser uma decisão. Temos que pensar jogo a jogo, e não o que pode acontecer lá na frente. Nosso primeiro passo é derrotar o Vitória", disse

Na sequência, o Corinthians terá outros dois adversários que também lutam contra a degola - dia 27 visitará o Bahia e no dia 4, o Botafogo. Para o próximo confronto, Jair deverá escalar a equipe com: Cássio, Fagner, Léo Santos, Henrique e Carlos Augusto; Ralf e Douglas; Romero, Jadson e Pedrinho (Clayson); Roger.