Com dores no pé, Luan volta a ficar fora de treino do Grêmio O Grêmio deu sequência aos trabalhos de preparação para o duelo com o Vasco, domingo, no Maracanã, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, com um treinamento na manhã desta quarta-feira no CT Luiz Carvalho. O goleiro Marcelo Grohe voltou a participar da atividade, enquanto o atacante Luan não treinou novamente.