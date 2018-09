Com dores no pé, Rodrigo Dourado vira dúvida no Inter para pegar a Chapecoense

Embalado e líder do Campeonato Brasileiro, o Internacional pode ter um importante problema para o confronto diante da Chapecoense na próxima segunda-feira, na Arena Condá, pela 25.ª rodada. Capitão da equipe e um dos líderes do elenco, o volante Rodrigo Dourado acusou dores no pé e virou dúvida para a partida.

Depois da vitória de domingo no clássico com o Grêmio, os jogadores colorados se reapresentaram somente nesta quarta-feira, após dois dias de folga. E o clima só não foi melhor por conta do problema no pé direito de Dourado. O Inter explicou que o volante será reavaliado diariamente para saber se tem condições de jogo no fim de semana.

O próprio Dourado já havia revelado o problema após o clássico de domingo, quando revelou que vinha tomando injeções para disputar as últimas partidas. Se não puder jogar, a tendência é que Gabriel Dias seja seu substituto contra a Chapecoense.

Se Dourado é dúvida, o atacante Rossi está fora do jogo de segunda-feira, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. No ataque, o técnico Odair Hellmann pode promover a volta de Leandro Damião, totalmente recuperado de problema físico. Se isso acontecer, Jonatan Alvez vai para o banco.

Hellmann vai definir a escalação do Inter somente nos próximos dias, mas uma possível escalação do Inter para encarar a Chapecoense é: Marcelo Lomba; Zeca, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado (Gabriel Dias), Edenílson, Patrick, Nico López e William Pottker; Leandro Damião (Jonatan Alvez).