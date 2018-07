Com dores no púbis, Marcos Júnior é desfalque no Fla-Flu

O Fluminense vai ter um desfalque importante para pegar o Flamengo, domingo, às 16h, na Arena da Dunas, em Natal (RN), pela 11.ª rodada do Brasileirão. Com dores no púbis, o atacante Marcos Júnior não treinou na manhã deste sábado nas Laranjeiras e nem viajou ao Rio Grande do Norte.

De acordo com o Fluminense, o jogador se queixou das dores pela primeira vez após a partida contra o Santos, na quarta-feira. Maranhão, Osvaldo e Richarlison são as principais opções do técnico Levir Culpi para o lugar de Marcos Júnior, que fez dois gols na derrota no meio de semana.

No último trabalho antes do clássico, Levir não quis esboçar o time diante da imprensa. O treinador tem à disposição o lateral-esquerdo William Matheus, contratado por empréstimo junto ao Toulouse, da França, e regularizado.

Logo após o treinamento, a delegação seguiu direto para o aeroporto. A tendência é o Fluminense jogar com: Diego Cavalieri; Jonathan, Henrique, Gum e Wellington Silva (William Matheus); Pierre (Edson), Douglas, Cícero e Gustavo Scarpa; Osvaldo (Maranhão ou Richarlison) e Magno Alves.