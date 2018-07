Com dores no quadril, Pelé falta a lançamento de filme sobre sua vida

Por causade dores no quadril após duas cirurgias, e das dificuldades para andar que enfrenta pelos problemas de saúde, Pelé faltou ao evento de lançamento no Brasil do filme que conta a história de sua vida - Pelé, o nascimento de uma lenda - que ocorreria na manhã de hoje, em São Paulo.

A assessoria de imprensa do Rei do Futebol informou que vai marcar outro encontro para que ele possa comparecer e comentar sobre o longa, que conta os principais fatos de sua vida, desde a infância na cidade mineira de Três Corações à primeira Copa que conquistou pelo Brasil, em 1958, com 17 anos.

O filme narra ainda os principais momentos de Pelé no Santos e na seleção brasileira, e já estreou nos Estados Unidos, em abril do ano passado. No Brasil, o filme chegaria aos cinemas antes da Copa do Mundo, mas a produção atrasou. Pelé, que faz 77 anos no próximo dia 23, já passou por duas cirurgias no quadril - uma em 2013 e outra no ano passado - e comparece a alguns eventos com um andador. O Rei também tem sofrido com problemas de saúde nos últimos anos. Em 2014, por exemplo, ele ficou internado durante 16 dias após ter infecção urinária, que se agravou para um quadro inflamatório no corpo inteiro de acordo com os médicos

Pelé, o nascimento de uma lenda é em inglês, mas com participação de atores brasileiros, como Milton Gonçalves e Seu Jorge, no papel de Dondinho, pai de Pelé.

Veja o trailer da produção: