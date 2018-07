Com dores no tórax, Luis Fabiano é encaminhado ao hospital O atacante Luis Fabiano, do São Paulo, deixou o Morumbi na noite desta quarta-feira direto para o hospital. O jogador, que marcou o último da gol vitória por 3 a 0 sobre o Vasco, pela Copa do Brasil, sentiu dores no tórax e dificuldade para respirar após cair no gramado em uma dividida e foi levado para um hospital nos arredores no estádio para ser submetido a exames.