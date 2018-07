Com dores no tornozelo, Alecsandro vira dúvida no ataque do Flamengo

RIO - Depois de perder Hernane, o técnico Ney Franco pode ficar sem seu segundo atacante. No empate do Flamengo com o Bahia por 1 a 1, Alecsandro saiu de campo reclamando de fortes dores no tornozelo direito e se tornou dúvida para o confronto contra o Santos, domingo, às 16h, pelo Brasileiro, no Morumbi.

O jogador se reapresentou com o grupo rubro-negro nesta quinta-feira no Ninho do Urubu com enorme inchaço na região lesionada. Por isso, deve ser poupado das atividades desta sexta e aguarda uma avaliação médica para saber se jogará contra o Santos.

Desde a ausência de Hernane, com problema nas costas, o camisa 19 vinha sendo o principal homem de frente do Flamengo. De novo lesionado, desta vez no tornozelo, Hernane só voltará a jogar depois da Copa do Mundo. No momento, o treinador do time rubro-negro tem à disposição os atacantes Nixon, Arthur, Paulinho e Negueba.