Com dores no tornozelo, Cristiano Ronaldo é dúvida para pegar Napoli

O atacante Cristiano Ronaldo virou dúvida para a importante partida que a Juventus, líder do Campeonato Italiano, fará neste domingo contra o Napoli, o segundo colocado, no estádio San Paolo, em Nápoles, pela 26.ª rodada da competição. Com dores no tornozelo esquerdo, o português treinou em separado do elenco nesta quarta-feira e fará exames para determinar a extensão da lesão.

"Sobre CR7 (Cristiano Ronaldo), há exames previstos hoje (quarta-feira) e amanhã (quinta), depois que sofreu um golpe no tornozelo esquerdo durante a partida contra o Bolonha", limitou-se a informar a Juventus em seu site oficial. Na partida, realizada no último domingo, o clube de Turim venceu por 1 a 0, fora de casa, com o gol do atacante argentino Paulo Dybala.

No Campeonato Italiano, a Juventus está neste momento com 13 pontos de vantagem (69 a 56) sobre o Napoli. Com essa grande diferença, é possível que o técnico Massimiliano Allegri não leve Cristiano Ronaldo para o duelo em Nápoles já pensando no maior desafio do clube na temporada, que é a Liga dos Campeões da Europa.

Na competição continental, a equipe de Turim precisa reverter a derrota que sofreu na semana passada para o Atlético de Madrid por 2 a 0, no estádio Wanda Metropolitano, em Madri, pela rodada de ida das oitavas de final. O duelo da volta será no dia 12 de março, no Juventus Stadium, e será necessária uma vitória por três ou mais gols de diferença para avançar diretamente.