Com dores, Pablo é dúvida no São Paulo para enfrentar o Corinthians

O atacante Pablo é a principal dúvida do São Paulo para a partida de domingo com o Corinthians, pelo primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. O jogador vem reclamando de dores nas duas panturrilhas e por causa disso desfalcou o time no duelo da semifinal, diante do Palmeiras, quando o tricolor conseguiu a classificação.

Nesta quinta-feira, o jogador participou da atividade na parte da tarde com seus companheiros no Reffis, utilizando equipamentos da academia. Pela manhã, o treinamento no campo foi fechado e o técnico Cuca adota o mistério para definir o time que entrará em campo. De qualquer forma, a base do time será a que vem entrando em campo nas últimas partidas.

Pablo pode até ser relacionado, mas sua presença no confronto está um pouco distante porque ele perdeu treinamentos por causa dessas dores. A tendência é que esteja pronta para o confronto de volta, no domingo seguinte, dia 21, na Arena Corinthians. Sem Pablo, Cuca escalou Everton contra o Palmeiras e mexeu na estrutura do ataque.

Quem está recuperado e pronto para o jogo é o meia Hernanes, recuperado de uma lesão na coxa esquerda. Ele está treinando normalmente com seus companheiros e pode voltar ao time. Se isso se confirmar, Igor Gomes ou Everton Felipe poderiam ser sacados da equipe para o retorno do capitão do time. Nesta sexta-feira, Cuca fará mais um treinamento fechado na parte da tarde.