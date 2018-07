Com dores, Paulo Miranda volta a desfalcar o time do São Paulo

SÃO PAULO - Desfalque contra o Ituano no último sábado por causa de dores no joelho esquerdo, Paulo Miranda está fora do jogo contra o São Caetano nesta quarta-feira pelo mesmo motivo. O camisa 13 voltou a reclamar de incômodo na região, foi avaliado pelos médicos do clube e teve a escalação descartada depois de mal participar do treino no CT da Barra Funda.

Com isso, a tendência é que o São Paulo entre no Anacleto Campanella com a mesma formação do fim de semana, com Douglas na lateral direita e Aloísio avançado no ataque. O técnico Ney Franco já avisou que não é este o time que considera ideal - ele gostaria de ver Douglas jogando na ponta e Paulo Miranda na lateral, formação mais parecida com a do ano passado.

A equipe fez uma atividade leve na reapresentação após a vitória por 3 a 2 sobre o Ituano. Como de costume, os jogadores titulares realizaram exercícios de recuperação muscular enquanto os reservas foram a campo e tiveram um trabalho tático.

O São Paulo faz nesta quarta-feira o primeiro dos dois jogos atrasados no Campeonato Paulista - o outro é contra a União Barbarense, que foi marcado para o dia 10 de abril. O adiamento aconteceu porque a equipe estava envolvida na disputa da fase preliminar da Copa Libertadores contra o Bolívar.