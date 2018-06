Com dores, Piqué dá susto e deixa treino da seleção espanhola mais cedo

O zagueiro Gerard Piqué deu um susto na seleção espanhola no treino desta segunda-feira, em Krasnodar, na Rússia. O defensor sentiu dores no joelho esquerdo e decidiu deixar mais cedo a atividade realizada pela manhã, no horário local.

O desconforto apontado pelo experiente jogador preocupa Julen Lopetegui porque a Espanha fará sua estreia na Copa do Mundo da Rússia, na sexta-feira, contra Portugal. E, dependendo das condições físicas do atleta, poderá ter poucas chances de entrar em campo na estreia das duas equipes no Grupo B.

Piqué é peça importante na defesa espanhola não somente pela experiência e performance, mas também por estar acostumado a enfrentar Cristiano Ronaldo, principal jogador da seleção portuguesa, nos duelos entre Barcelona e Real Madrid no futebol espanhol e europeu.

Na mesma atividade desta segunda, o meia David Silva também saiu mais cedo do treino. Mas sem indicar qualquer problema físico. A comissão técnica espanhola ainda não se manifestou sobre a condição de Piqué.

O aguardado confronto entre Espanha e Portugal será às 15 horas (horário de Brasília) da sexta-feira, na cidade de Sochi.