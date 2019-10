Com dores, Raul vira dúvida do Vasco contra o Avaí; Guarín treina

O técnico Vanderlei Luxemburgo teve dois sentimentos distintos no treino do Vasco, nesta terça-feira. Enquanto o colombiano Fredy Guarín foi a novidade ao participar pela primeira vez de um trabalho com bola com o restante do elenco, Raul, com dores musculares, se ausentou da atividade e virou dúvida para o jogo contra o Avaí, na quinta-feira, às 19h15, na Ressacada, em Florianópolis.

O volante será reavaliado pelos médicos do clube nesta quarta-feira para saber se reunirá condições de atuar em Santa Catarina neste duelo da 24.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Se ficar de fora, Andrey deve permanecer na vaga, assim como já ocorreu contra o Santos, no último sábado, em São Januário, onde não atuou por estar suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Como ainda está fora de ritmo de jogo, o colombiano Guarín, recém-contratado, deverá aprimorar a parte física e não será utilizado na capital catarinense, mas tem chance de ser relacionado por Luxemburgo para o jogo diante do Fortaleza, às 16 horas de domingo, no Rio.

O atacante Talles Magno foi outro destaque do treino vascaíno nesta terça. Após se apresentar à seleção sub-17 na segunda-feira, o jovem retornou de Teresópolis e treinou com os demais companheiros de clube. Liberado pela CBF, o atleta poderá atuar nos dois próximos jogos do Brasileiro.

Luxemburgo tem dois desfalques certos para o duelo com o Avaí. Trata-se do atacante Marrony e do zagueiro Leandro Castán, ambos suspensos. O treinador vai comandar um último treino nesta manhã de quarta-feira antes do embarque para Santa Catarina.

O Vasco ocupa o 13.º lugar no Campeonato Brasileiro, com 27 pontos. O time tem a mesma pontuação do Botafogo, 12º colocado e último time na área de classificação para a Copa Sul-Americana. Ao mesmo tempo, a equipe está cinco pontos à frente do CSA, primeira equipe na zona de rebaixamento. O Avaí é o penúltimo colocado, com 16 pontos.

Nesta terça-feira, o zagueiro colombiano Oswaldo Henríquez deu entrevista coletiva e exaltou o empenho da equipe vascaína para voltar a vencer como visitante. Na última vez em que atuou nesta condição, o time superou o Atlético-MG por 2 a 1, na última quarta-feira, em Belo Horizonte, em partida atrasada da 21ª rodada.

"Vamos fazer de tudo para fazer um ótimo jogo, será uma partida muito complicada. Estamos numa sequência muito boa fora de casa, e vamos ver o que o professor tem para falar sobre esta partida. Estamos trabalhando duro para sairmos dessa 'zona de confusão' (da classificação do Brasileiro)", destacou.