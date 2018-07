Com dores, Renato Augusto é vetado no Corinthians

SÃO PAULO - O técnico Tite promoveu mudanças na equipe titular do Corinthians no treino deste sábado, véspera do confronto com o Vasco, no Mané Garrincha. Antes de viajar para Brasília, o treinador escalou Douglas e Emerson nas vagas de Renato Augusto, vetado, e Pato.

Renato Augusto foi cortado pelo departamento médico por conta de dores no joelho direito. Poupado na partida contra o Luverdense, na quarta-feira, o meia passou a sentir dores no treino de sexta-feira e era dúvida no time. Douglas será seu substituto no meio-campo. Outra novidade na equipe será a volta de Emerson. O atacante começou no banco de reservas no jogo da Copa do Brasil e decepcionou ao entrar em campo. Ficou poucos minutos na partida porque foi expulso. Neste sábado, contudo, ganhou nova chance entre os titulares.

Na defesa, o zagueiro Paulo André e o lateral Fábio Santos treinaram normalmente, como já havia antecipado Tite na sexta-feira. A dupla fora poupada no duelo de quarta, no Mato Grosso. O Corinthians entrará em campo neste domingo escalado com: Cássio; Edenílson, Gil, Paulo André e Fábio Santos; Ralf, Ibson, Danilo, Douglas; Emerson e Guerrero.