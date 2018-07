Com dores, Réver fica fora de treino do Atlético-MG O zagueiro Réver ficou de fora do treino desta quinta-feira no Atlético Mineiro, às vésperas da partida contra o Náutico, sábado, no Independência. O capitão foi poupado, por apresentar dores no púbis, mas não preocupa o departamento médico atleticano.