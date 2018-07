Com dores, Rhodolfo vira dúvida no time do São Paulo

SÃO PAULO - Depois de repetir o time nas duas primeiras rodadas do Campeonato Paulista, o técnico Emerson Leão pode ser obrigado a mudar a escalação do São Paulo para o jogo de sábado, contra o São Caetano, no Morumbi. Titular são-paulino, o zagueiro Rhodolfo está com dores na coxa direita e dificilmente entrará em campo.

Rhodolfo deixou o jogo de quarta-feira à noite, quando o São Paulo ganhou do Oeste por 3 a 2, sentindo muitas dores na coxa direita. Nesta quinta, ele fez tratamento no CT são-paulino, mas os médicos do clube já adiantaram que o zagueiro não deve ter condições de disputar a partida deste sábado no Morumbi.

Caso Rhodolfo seja mesmo vetado e não possa jogar, Leão deve dar uma chance ao zagueiro João Filipe, que formaria a dupla titular com Edson Silva. O restante do time deve ser o mesmo que conseguiu 100% de aproveitamento nas duas primeiras rodadas do Paulistão, com vitórias sobre Botafogo (4 a 0) e Oeste (3 a 2).