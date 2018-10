Com dores, Salah desfalca Egito em Eliminatórias da Copa Africana de Nações

Em baixa neste início de temporada europeia, o atacante Mohamed Salah vai desfalcar a seleção do Egito na partida contra a Suazilândia, na próxima terça-feira, pelas Eliminatórias da Copa Africana de Nações. Ele foi dispensado para voltar ao Liverpool, na Inglaterra.

De acordo com a seleção egípcia, ele se machucou na partida de sexta, contra a mesma Suazilândia, na rodada anterior das Eliminatórias. Ele teria reclamado de dores na virilha durante a partida e, após balançar as redes, deixou o jogo no segundo tempo. O Egito precisou terminar o duelo com apenas dez jogadores em campo porque já havia feito as três substituições.

Segundo a federação egípcia, Salah foi submetido a exames e o departamento médico da seleção manteve informado os médicos do Liverpool. "O técnico Javier Aguirre decidiu liberar Mohamed Salah para voltar ao Liverpool, sem participar da partida contra a Suazilândia, na terça, para dar a ele maior descanso", informou a federação.

A entidade não revelou maiores detalhes sobre o problema físico do atacante e nem estimou eventual período de afastamento do jogador. O Liverpool ainda não se manifestou sobre a condição física do atleta.

Após brilhar na temporada passada, ao liderar o time inglês até a final da Liga dos Campeões da Europa, o atacante vive má fase no Liverpool e vem sendo opção no banco de reservas comandado pelo técnico Jürgen Klopp.

Sem Salah, o time egípcio poderá assegurar a classificação para a Copa Africana de Nações se vencer a partida de terça. Será sua participação de número 24, um recorde, na tradicional competição continental.