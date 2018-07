Com dores, Terry desfalca Inglaterra contra Montenegro

"Terry foi avaliado pelos médicos da delegação neste domingo. E ele não estará em condições de jogar nenhum dos dois tempos do jogo de terça-feira", anunciou a federação inglesa. A entidade afirmou ainda que não convocará nenhum zagueiro para substituir Terry. O jogador se juntou a Aaron Lennon e Phil Jagielka, que também foram cortados por conta de lesão.

A Inglaterra ocupa a segunda colocação do Grupo G das Eliminatórias, com seis pontos em dois jogos. Montenegro é o líder da chave, com nove pontos, um aproveitamento de 100%. Se vencer na terça-feira, a equipe inglesa assumirá a ponta.