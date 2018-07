Com dores, Thiago Silva ainda é dúvida no Milan O zagueiro brasileiro Thiago Silva ainda é dúvida para o importante jogo que o Milan faz nesta terça-feira, contra o Real Madrid, na Espanha, pela Liga dos Campeões da Europa. Com dores no tornozelo direito, ele será avaliado pelos médicos do clube italiano poucas horas antes da partida para saber se tem condições de entrar em campo.