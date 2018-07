Com dores, Tinga é vetado no Cruzeiro para sábado O técnico Celso Roth terá um importante desfalque para armar o Cruzeiro diante do Figueirense, neste sábado, no Independência, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O volante Tinga não se recuperou de dores musculares e sequer foi relacionado para a partida.