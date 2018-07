Com dores, Tinga não treina e vira dúvida para o Gre-Nal O técnico Celso Roth poderá ganhar um desfalque de última hora para o clássico deste domingo. O volante Tinga sentiu dores musculares no treino desta sexta-feira e virou dúvida no Internacional às vésperas da partida contra o rival Grêmio, no Olímpico.