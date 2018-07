Com dores, Valdivia desfalcará Chile contra o Iraque

COPENHAGUE - Com dores musculares, o meia Valdivia foi confirmado nesta terça-feira pelo técnico Jorge Sampaoli como desfalque do Chile no amistoso que o país fará contra o Iraque, nesta quarta, em Copenhague, na Dinamarca.

Por meio de um comunicado oficial assinado pelo médico Giovanni Carcuro, a Associação Nacional de Futebol Profissional, entidade que comanda o futebol chileno, anunciou nesta terça que o meio-campista vinha sofrendo com dores musculares desde a partida que disputou pelo Palmeiras no último sábado, contra o Paraná, no Pacaembu, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

A entidade também informou que na última segunda-feira o atleta passou a sentir mais dores na coxa direita, que apresenta uma inflamação, e que por isso iria realizar nesta terça um "diferenciado trabalho médico e físico".

Sampaoli explicou, em entrevista coletiva, que descartou Valdivia do confronto diante do Iraque para poupar o jogador visando as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2014, na qual o Chile voltará a jogar no dia 6 de setembro, contra a Venezuela, em Santiago.

"Infelizmente, ele vem uma série de partidas e no último compromisso do Palmeiras saiu com fadiga muscular. Após a viagem, foi feita uma tentativa de treinamento, no qual a fadiga piorou. Foram feitos exames, que apresentaram uma inflamação no isquiotibial (músculo da coxa)", explicou o comandante, para depois enfatizar que escalá-lo contra o Iraque seria expor o atleta ao um "risco alto" de agravamento da lesão.

"Esperamos que Valdivia não recaia em nenhuma lesão, porque para o Chile é um jogador muito importante", completou o treinador, enfatizando também que "seria irresponsabilidade fazê-lo jogar" e que vai depender do próprio Valdivia a sua presença na partida diante dos venezuelanos.