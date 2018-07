Com dores, Victor é poupado e desfalca Atlético-MG

Sem Victor, a tendência é que Giovanni assuma a meta atleticana e Lee fique como opção no banco de reservas. Porém, nesta terça-feira, no último treinamento antes do duelo com o América de Teófilo Otoni, Cuca não deu indicações de como vai escalar a sua equipe.

O Atlético-MG realizou uma atividade, seguido de um dois toques recreativo e de um treino de finalização. O atacante Neto Berola, com dores no joelho esquerdo em virtude de uma pancada, deixou o treinamento antes do final e não foi relacionado para o duelo.

Cuca voltou a relacionar o meia Ronaldinho Gaúcho, que só participou do primeiro jogo do Atlético Mineiro no Campeonato Mineiro e vinha sendo poupado na competição. Além dele, Júnior César e Leonardo Silva, poupados no fim de semana na partida contra o América, voltaram a ser relacionados.

Assim, a tendência é que o Atlético-MG enfrente o América de Teófilo Otoni com a sua força máxima, exceto por Victor e pelo volante/zagueiro Gilberto Silva, que está contundido. Os jogadores embarcam às 15h45 para Governador Valadares, de onde seguirão para Teófilo Otoni.

Confira a lista de relacionados do Atlético-MG para o jogo com o América de Teófilo Otoni:

Goleiros: Giovanni e Lee.

Laterais: Carlos César, Marcos Rocha, Júnior César e Richarlyson.

Zagueiros: Réver, Leonardo Silva e Rafael Marques.

Volantes: Serginho, Pierre e Leandro Donizete.

Meias: Bernard e Ronaldinho Gaúcho.

Atacantes: Diego Tardelli, Jô, Guilherme, Alecsandro e Luan.