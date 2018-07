Com dores, Vitinho fica fora de último treino e desfalca Inter contra Palmeiras

Vitinho não se recuperou das dores musculares nas duas pernas e ficou de fora, neste sábado, de mais um treino do Inter. O time colorado fechou a preparação para enfrentar o Palmeiras no domingo, pela 34.ª rodada do Campeonato Brasileiro, e não poderá contar com o atacante para a partida.

Nas atividades deste sábado, no CT Parque Gigante, Celso Roth escalou Aylon para a vaga de Vitinho e enfatizou as jogadas de bola parada defensiva. O treinador exigiu empenho dos atletas na recuperação dos rebotes, a chamada segunda bola, além dos escanteios e faltas laterais.

Assim, o time viaja para São Paulo neste sábado, e a escalação para a partida deve contar com o seguinte time: Danilo Fernandes; Ceará, Paulão, Ernando e Geferson; Rodrigo Dourado e Anselmo; William, Anderson e Alex; Aylon.

Após ser eliminado pelo Atlético-MG das semifinais da Copa do Brasil e ainda em situação desconfortável na tabela do Brasileiro, ameaçado pela degola, o time colorado busca emplacar o quarto jogo seguido sem derrota no torneio para afastar de vez as chances de rebaixamento.

Para encarar o líder do Brasileirão, o Inter tampouco poderá contar com os lesionados Fernando Bob, Eduardo, Marquinhos e Nico López. No torneio, o time de Celso Roth vem de uma sequência com vitória sobre o Santos e dois empates com Grêmio e Santa Cruz.

Pela tabela, Palmeiras e Inter aparecem em situação completamente distinta. Enquanto o time alviverde lidera o Brasileiro de maneira isolada, com 67 pontos, os colorados ocupam a 16.ª posição, uma antes da zona de rebaixamento, com 38 pontos, dois a mais que o Vitória.