Com dores, Wendel vira dúvida no Fluminese para jogo contra o Avaí

O Fluminense terminou o clássico com o Flamengo, no domingo, com duas preocupações. Nesta segunda-feira, o departamento médico descartou uma delas, ao informar que o volante Orejuela apresenta boas condições físicas, apesar da pancada sofrida no Maracanã. Já o meia Wendel segue como dúvida para quarta.

O jogador de apenas 19 anos sofreu uma entorse no joelho esquerdo e, segundo o clube, precisará ser reavaliado pelos médicos nesta terça-feira. Se for liberado, poderá enfrentar normalmente o Avaí, no estádio da Ressacada, em Florianópolis.

No domingo, ele foi um dos destaques do Flu no clássico. Apontado como a nova promessa da equipe, o meia marcou um dos gols da sua equipe no empate por 2 a 2 com o Flamengo.

Já o volante Orejuela deixou de ser preocupação para a comissão técnica. Contra o Flamengo, ele levou uma pancada no tornozelo esquerdo e deixou o gramado com dores. Nesta segunda, o departamento médico descartou qualquer lesão como resultado da pancada. Orejuela voltara ao Flu no domingo após ser desfalque em três partidas porque defendia a seleção do Equador em amistosos.