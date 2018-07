Com dores, zagueiro Thiago Silva fica fora do treino da seleção brasileira

CAMPANA - A seleção brasileira pode ter um desfalque importante para o jogo contra o Paraguai, no domingo, em La Plata, na Argentina, pelas quartas de final da Copa América. Com dores musculares na coxa direita, o zagueiro Thiago Silva não participará do treino do Brasil que acontece na tarde desta sexta-feira, em Campana, e passa a ser dúvida para o duelo decisivo contra os paraguaios.

Titular absoluto da seleção desde que o técnico Mano Menezes assumiu o comando, no ano passado, Thiago Silva está, segundo a CBF, com "fadiga muscular, decorrente do desgaste natural dos três jogos disputados na Copa América". Assim, ele não irá treinar no campo com restante do grupo na tarde desta sexta-feira, trocando a atividade por um trabalho na academia do hotel.

No sábado, Thiago Silva fará um teste durante o último treino da seleção antes do jogo. Se ele não tiver condições físicas de enfrentar o Paraguai, Mano Menezes tem duas opções para compor a zaga e formar dupla com Lúcio: Luisão e David Luiz. Mas a comissão técnica da seleção mostra confiança nas chances do zagueiro titular se recuperar bem para entrar em campo no domingo.